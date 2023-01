'Mister/Misses Nienof'-verkiezing keert na zeventien jaar terug: “Carnaval extra in de kijker zetten na corona”

Voetbal derde nationale A Michel Goffin maakt wederoptre­den bij Voor­de-Appelterre na schorsing van bijna een jaar: “Dit was mentaal heel zwaar”

Voorde-Appelterre werkt zondag de belangrijke derby af tegen Jong Lede. De leider kan een gouden zaak doen, want bij winst lopen de roodhemden sowieso vier punten uit in het klassement. De meest opvallende naam in de selectie voor komend weekend is ongetwijfeld deze van middenvelder Michel Goffin. Hij zat wegens een schorsing als jeugdtrainer meer dan acht maanden op het strafbankje, maar mag vanaf zondag opnieuw spelen.

6 januari