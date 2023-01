Mislukte overval in bakkerij brengt achttienjarige voor rechtbank: “Ik werd wakker die dag en heb dat gewoon gedaan”

NinoveAmper achttien jaar is M.Z. uit Ninove,maar hij stond maandag wel voor de Dendermondse rechtbank voor een overval. Slachtoffer was een bakker in Ninove. Maar er werd geen buit gemaakt. En een uitleg over het waarom van zijn daden kon de beklaagde niet geven.

“Ik was die ochtend wakker geworden en heb vervolgens die feiten gepleegd. Het was vakantie en ik had dat vooraf niet echt gepland.” Zo simpel was het voor M.Z. blijkbaar geweest, op basis van wat hij maandag aan de Dendermondse rechter uitlegde. In Brussel had hij een wapen, speelgoed zo bleek achteraf, gekocht. Daarmee was hij midden juli, pal in de namiddag en dus op klaarlichte dag, een brood- en banketbakkerij in Ninove binnen gegaan.

“De winkelierster doorstond doodsangsten toen Z. daar ineens met een wapen zwaaide, helemaal in het zwart gekleed en bivakmuts over het hoofd”, vertelde de openbaar aanklager tijdens het proces. “Toen ze in een reflex de rolluiken liet zakken, sloeg Z. op de vlucht. Maar agenten wisten de dader wat later op camerabeelden te herkennen. Hij is immers geen onbekende voor de politie. Op diezelfde beelden was ook te zien dat er iemand buiten op uitkijk stond, maar Z. weigert te zeggen wie dat was.”

De openbaar aanklager eiste 37 maanden cel voor Z. Zijn advocaat vroeg de rechter om een herkwalificatie van de feiten naar een poging diefstal, omdat zijn cliënt het uit eigen beweging op een lopen had gezet en niets had buit gemaakt. Z. gaf nog mee dat hij “spijt” had. Maar dat hij geen deftige uitleg kon geven aan het waarom voor de feiten, viel bij de rechter niet echt in goede aarde. Die zal uitspraak doen in deze zaak op het einde van deze maand.

