Minister Weyts investeert 28.888 euro in Hartencollege basisonderwijs Weggevoerdenstraat voor asbestsanering

Weyts investeert deze regeerperiode in totaal drie miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is nog eens 500 miljoen euro méér dan in de vorige regeerperiode. Al deze financiële steun kunnen schoolbesturen gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. Deze investeringsgolf komt ook Ninove ten goede. Zo investeert Weyts via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 28.888 euro voor de vestiging van het Hartencollege in de Weggevoerdenstraat. Concreet gaat het om asbestsanering van de kelderruimte en herstel.