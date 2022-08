Mevoc organiseert dertiende 'Mega Jens Beach’ ter nagedachtenis van beloftevolle speler

Het is tornooi ontstond ter nagedachtenis aan Jens Van Isterdael, een beloftevolle speler bij Mevoc Meerbeke die in 2009 op 22-jarige leeftijd overleed aan een slepende ziekte. Met het tornooi laat Mevoc aan de familie en vrienden van Jens weten dat ze hem nooit zullen vergeten. Op zaterdag 20 augustus is er in de voormiddag een jeugdtornooi waarop alle jonge volleyballers uit de streek welkom zijn om te proeven van beachvolleybal. Vanaf de middag mogen recreanten en volleybal-sympathisanten hun kunsten tonen in het recreatie- en Fun-tornooi.