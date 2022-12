Menstruatieboxen moeten voorkomen dat meisjes thuisblijven van school omdat ze geen menstruatiemateriaal kunnen kopen

De menstruatieboxen staan in het Sociaal Huis, de sporthal, het stadhuis en de bibliotheek. “Ik denk dat ze aan een grote nood tegemoetkomen”, zegt schepen voor Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen-CD&V). “Vijf procent van de Vlaamse jonge meisjes die aan het menstrueren zijn, blijven weg van school omdat ze geen menstruatiemateriaal kunnen aankopen. Ik ben blij met dit initiatief vanuit de secundaire scholen. Enerzijds hebben we gezorgd voor inzamelboxen voor menstruatiemateriaal en anderzijds zijn er verdeelpunten in al onze secundaire scholen. Elke school beslist zelf op welke plek ze de verdeelkasten plaatst.”

Het initiatief komt van Inès Ferette, een leerkracht van het GO! Atheneum Ninove. “Het begon enkele jaren geleden toen we merkten dat er in onze school leerlingen school lopen met een zeer diverse achtergrond, ook jongeren waar bij het thuis financieel een uitdaging is”, vertelt Inès Ferette. “We wilden hen geen kansen ontnemen, daarom hebben we de werkgroep ‘STOS’ opgericht, wat staat voor ‘Samen Tegen Ongelijkheid op School’. De vzw Krijt heeft ons geholpen om bijvoorbeeld de uitstappen betaalbaarder te maken. We zagen in de krant een artikel rond menstruatiearmoede bij scholieren en toen we vernamen dat de Schotse regering menstruatiemateriaal gratis ter beschikking stelt, wilden we dit project lanceren.”