Meningen over omstreden detentiehuis verdeeld tijdens infovergadering: van “goed initiatief” tot “wat met nabijgelegen kinderopvang?”

Het plan om in Ninove in 2025 een detentiehuis in te richten in de oude rijkswachtkazerne langs de Aalsterstesteenweg is een beslissing vanuit de federale overheid. Onder meer minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open Vld), in wiens thuisstad Kortrijk het eerste detentiehuis wordt ingericht, kwam een toelichting geven tijdens de infovergadering in de Liberale Kring. “Ik besef dat er bij velen van jullie twijfels en vragen zijn”, stak hij van wal. Hij wees erop dat gedetineerden die in het detentiehuis terecht zullen komen, mensen met een gevangenisstraf van maximaal drie jaar, nu gewoon vrij rondlopen met een enkelband. “We vinden dat er een einde moet komen aan de straffeloosheid”, stelde hij. Verder benadrukte hij onder meer dat de 24 gedetineerden die in Ninove terecht zullen komen, goed begeleid zullen worden en dat in Finland en Noorwegen al gebleken is dat het herval in criminele feiten na vrijlating bij detentiehuizen veel minder is.

In de Ninoofse politiek was er voordien al veel commotie geweest over de locatie voor het detentiehuis. De oude rijkswachtkazerne ligt recht tegenover een school en naast een kinderopvang. “Waarom in de rijkswachtkazerne? Dat is een keuze die wij als federale overheid hebben gemaakt. Het is een gebouw dat daarvoor geschikt is”, aldus Van Quickenborne. Dat bevestigde ook gevangenisdirecteur Serge Rooman, die al 25 jaar in het gevangeniswezen actief is en in verschillende gevangenissen werkte. “Het is de ideale site voor een detentiehuis. Het gebouw is opgedeeld in vier kleine woongelegenheden waar telkens zes bewoners kunnen leven, ideaal voor kleinschalige begeleiding.” Hij benadrukte wel dat een detentiehuis een gesloten inrichting is en dat er onder meer camerabewaking aan de buitenkant en bewegingssensoren zullen komen.

Minister Bart Somers (Open Vld) kwam vertellen over het transitiehuis — qua aanpak een beetje vergelijkbaar met een detentiehuis — in zijn thuisstad Mechelen, dat nu 3,5 jaar bestaat. Hij haalde onder meer aan dat er vanuit de inwoners nog geen enkele klacht was gekomen over het transitiehuis, hoewel het zich pal in het centrum bevindt. Verder deed een ex-gedetineerde zijn verhaal over hoe hij door begeleiding zijn leven op het juiste spoor had gekregen.

Misdaden

De meeste vragen van bezorgde Ninovieters op de infovergadering gingen over welke mensen er zouden terechtkomen in het Ninoofse detentiehuis. Volgens Rooman wordt er bij mensen met straffen tot drie jaar gekeken naar of er vluchtgevaar is en wordt op zoek gegaan naar mensen die in de omgeving verankerd zijn en er een netwerk hebben. “Mensen die veroordeeld zijn voor zedenfeiten of terroristische feiten worden sowieso uitgesloten.” Er wordt verder ook gekeken naar motivatie en het moeten mensen zijn die bewust in gemeenschap willen leven. Een inwoner vroeg welke misdaden iemand wel gepleegd zou kunnen hebben om naar het detentiehuis te mogen komen. “Dat kan bijvoorbeeld over diefstallen of agressie gaan”, antwoordde Rooman. Van Quickenborne gaf mensen die inbraken pleegden of slagen en verwondingen toebrachten als voorbeeld. Op vraag van een andere Ninovieter antwoordde hij dat er geen mensen met een zwaar psychologisch probleem zullen terechtkomen in het detentiehuis.

Quote “Ik ga mijn kind niet naar een kinderop­vang brengen waar er twee of drie tuinen verder mensen zitten die delicten hebben gepleegd” Aanwezige moeder op infovergadering

Er was ook bezorgdheid over de naastgelegen kinderopvang. “Ik ga mijn kind niet naar een kinderopvang brengen waar er twee of drie tuinen verder mensen zitten die delicten hebben gepleegd”, sprak een moeder. “Waarom de kinderopvang naar beneden duwen?” Ze noemde het detentiehuis in Ninove ook een proefproject. “Zal dat een waterdicht systeem zijn?” Van Quickenborne ontkende dat het een proefproject is. “In mijn stad, Kortrijk, is het een proefproject. In Ninove is het pas in 2025 gepland.” Er werd ook gezegd dat er een nultolerantie zal zijn voor agressie en drugs in het detentiehuis, dat er niet veel uitgangspermissies of verlof wordt toegestaan en dat er extra parkeerplaatsen komen zodat er geen verkeersoverlast zal zijn.

Privacy

Een vrouw die al 50 jaar vlak naast de rijkswachtkazerne woont, was ongerust over haar privacy. De vroegere rijkswacht bleek vroeger inkijk te hebben gehad op het terras en ze was bezorgd dat gedetineerden dat ook zouden hebben. “Het is uiteraard de bedoeling dat er een scheiding is tussen het detentiehuis en de omwonenden”, zei burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Het is een bezorgdheid die we vandaag meenemen. We zullen nagaan hoe we de twee kunnen scheiden, zodat de mensen hun privacy beschermd blijft. Zodra er een concreet plan is, komt er opnieuw een overlegmoment. Het is de bedoeling dat we bezorgdheden wegwerken.”

Naast de bezorgdheden waren er ook zeer positieve reacties op het detentiehuis. “Ik sta achter het project, ook al is het in mijn achtertuin”, klonk het onder meer. “Ik heb al 40 jaar ervaring bij de politie en ben 30 jaar inwoner van Ninove”, aldus een andere Ninovieter die de slechte toestand van de gevangenissen aankaartte. “De gevangenissen zijn in 40 jaar niets veranderd. Geef mensen een tweede kans in een detentiehuis. Proficiat voor dit initiatief, ik steun het volledig.”

Ninovieters met vragen over het detentiehuis kunnen terecht op ninove@detentiehuis.be.

Volledig scherm De infovergadering in de Liberale Kring over het geplande detentiehuis in Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Burgemeester Tania De Jonge tijdens de infovergadering over het geplande detentiehuis in Ninove © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Een gedetineerde kwam zijn verhaal vertellen tijdens infovergadering over het geplande detentiehuis in Ninove © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Burgemeester Tania De Jonge en Vincent Van Quickenborne tijdens de infovergadering over het geplande detentiehuis in Ninove © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Gevangenisdirecteur Serge Rooman tijdens de infovergadering over het geplande detentiehuis in Ninove © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Minister Bart Somers tijdens de infovergadering over het geplande detentiehuis in Ninove © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De infovergadering in de Liberale Kring over het geplande detentiehuis in Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De overheidsdiensten van Justitie en de Regie der Gebouwen willen de oude rijkswachtkazerne aan de Aalsterstesteenweg in Ninove herinrichten tot een detentiehuis. © Claudia Van den Houte

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.