Meewerken aan Ninoofse klimaatacties tijdens klimaattafel

Ninove heeft zich geëngageerd om tegen 2030 40 procent minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied. Om haar klimaatplan te realiseren, heeft ze de hulp van haar inwoners nodig. Burgers die actief willen meewerken aan de klimaatacties in Ninove kunnen tijdens de klimaattafel hun klimaatideeën delen. De grote vraag van de avond is hoe Ninove nog meer de CO2-uitstoot kan verlagen. In vier thematafels worden antwoorden gezocht op de vragen ‘hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en leven?’, ‘hoe kunnen we zelf voorzien in duurzame energie?’, ‘hoe kunnen we ons duurzaam verplaatsen in en rond Ninove?’ en ‘hoe kunnen we anders en minder consumeren en kiezen voor lokale producten?’.