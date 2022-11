Meerderheidspartijen botsen over verkeersborden: Voorstel oud-burgemeester Michel Casteur goedgekeurd met wisselmeerderheid

NinoveOp de gemeenteraad van dinsdagavond zat het scheef tussen meerderheidspartijen Open Vld en Samen. Oud-burgemeester en gemeenteraadslid Michel Casteur (Open Vld) had een voorstel ingediend om een expert aan te stellen om de situatie rond de vele overbodige verkeersborden in Ninove op te lossen. Volgens schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) zijn er geen ernstige problemen en wil Casteur een kennis aanstellen. Zijn fractie stemde tegen. Meerderheidspartij Open Vld en oppositiepartijen Forza Ninove en N-VA keurden Casteurs voorstel goed.

Michel Casteur had op vorige gemeenteraden al meerdere keren aangekaart dat er heel wat overbodige en volgens hem ook onwettige verkeersborden staan in Ninove. Omdat er nog steeds geen actie werd ondernomen, stelde hij voor om tijdelijk een externe expert aan te stellen. “Ik zou willen vragen dat er een expert aangesteld wordt zodat er eens een einde komt aan die overtollige borden en verkeerd en onwettig geplaatste borden”, aldus Casteur. Een expert aanstellen is volgens hem de enige oplossing. Die moet een zeer goede kennis te hebben van de huidige reglementering, en zeker de code van de wegbeheerder kennen. “Een pluspunt is ook een goede kennis van het Ninoofse wegennet”, stelde Casteur.

Schepen Vande Winkel was het volledig oneens met Casteur. “Ik vrees dat, ondanks diverse pogingen om dit te voorkomen, de samenhang van deze coalitie opnieuw in gevaar wordt gebracht door de interventies van raadslid Casteur”, vond Vande Winkel. Hij erkende dat er in Ninove overbodige - maar volgens hem niet onwettige - verkeersborden staan. “Net als in de rest van Vlaanderen is de situatie op het terrein het resultaat van twintig-dertig jaar verkeersreglementeringen met nieuwe concepten als de bebouwde kom, zone 30’s, tonnagebeperkingen enzovoort. En hier en daar zal er wel een klein foutje of onvolmaaktheid zijn, maar er is geen enkele reden om te spreken van een ernstig, acuut probleem.” Hij vreesde dat de dienst Mobiliteit, die al onderbemand is, ermee zou worden opgezadeld.

Algemeen belang

Maar volgens Vande Winkel ging het voorstel van Casteur niet over verkeersborden. “Raadslid Casteur heeft in september zelf al aangegeven over wat het wel ging, iets wat het hele stadhuis al lang wist: door voor te stellen om een kennis aan te stellen om het zogenaamde probleem op te lossen. En op die manier die man een opdracht te gunnen. Wij zitten hier voor het algemeen belang, niet voor het belang van kennissen”, stelde Vande Winkel.

Gemeenteraadslid Jordy De Dobbeleer (Samen-Groen) herhaalde dat de Ninovieters niet wakker liggen van verkeersborden die dubbel geplaatst zijn of een herhaling van zone 50 voor of na de bebouwde kom. De Samen-fractie stemde tegen het voorstel van Casteur. Dat deed ook onafhankelijk schepen Joost Arents. Hij had een probleem met de passage in het voorstel dat een goede kennis van het Ninoofse wegennet een pluspunt is. “Voor mij is het belangrijk dat de aanbesteding op een objectieve manier gebeurt”, zei Arents.

Emotie

De Open Vld-fractie steunde het voorstel van haar partijgenoot wel. Schepen Alain Triest (Open Vld) wees er zijn collega Vande Winkel op dat Casteur niet vroeg om de dienst Mobiliteit het dossier te laten uitvoeren, maar wel om daarvoor een bedrijf aan te stellen. “Ik denk dat de collega het verkeerd begrepen heeft en de emotie wat teveel speelt”, klonk het bij Triest.

Ook oppositiepartijen Forza Ninove en N-VA keurden het voorstel van Casteur goed. “De wegcode moet correct gevolgd worden, de verkeerborden moeten correct zijn om problemen te vermijden”, vond raadslid Dany Goessens (Forza). “Eens te meer zijn we getuigen van een openlijk conflict tussen leden van de meerderheid”, sprak Guy D’haeseleer (Forza). “Dit schepencollege hangt met spuug en plaktouw aan elkaar.” Door de steun van de oppositie haalde het voorstel genoeg stemmen en werd het bij wisselmeerderheid wel goedgekeurd.

Volledig scherm Schepen Wouter Vande Winkel bij de nieuwe bredere fietssuggestiestroken in de Burchtstraat. © Claudia Van den Houte

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.