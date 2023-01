Meer dan 36.000 euro aan schade nadat Sven en Evy vluchtelingen opvangen in woning: “OCMW laat ons in de steek”

Roosdaal Providen­tia moet huiswerk voor sociale woonwijk in O.L.V.-Lom­beek opnieuw maken: “Té grootscha­lig”

De nieuwe woonwijk Halleweg in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek werd afgelopen weekend plechtig geopend. Maar wat een feestelijk gebeuren moest worden, werd uiteindelijk een politiek beladen moment. Sociale huisvestingsmaatschappij Providentia maakte van de gelegenheid gebruik om de tweede fase van het project voor te stellen. “Maar daar hebben wij nog geen goedkeuring voor gegeven”, stelt de gemeente. “Voor ons zijn de huidige plannen ook nog té grootschalig. Verrast dus dat deze plannen al uit de doeken worden gedaan alsof de spade morgen de grond in kan.” Providentia zal haar huiswerk dus opnieuw moeten maken, “terwijl we al jarenlang gesprekken hebben en de GECORO voor het afgeslankte plan in 2021 al positief advies gaf.”

16 januari