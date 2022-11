Meer dan 300 Rode Duivels-supporters verzamelen in zaal Mauritz

Er waren zelfs supporters uit Gent afgezakt naar Ninove om de wedstrijd op groot scherm in The Mauritz te komen bekijken. “We kennen iemand die hier werkt”, vertelt Jonas Verniers. “De sfeer zit goed. Het evenement is goed georganiseerd.” Het indoor WK-dorp is een initiatief van carnavalsvereniging ‘Vrieët Opt Gemak’. Ook de vorige Rode Duivels-wedstrijd was woensdag al op groot scherm te zien in The Mauritz. “Toen waren er 180 mensen, nu 300", vertelt Sandra Van Houtvin, één van de leden van ‘Vrieët Opt Gemak’. “Woensdagavond was een slechter moment dan nu.” De organisatoren zijn tevreden over de opkomst en de sfeer. “De mensen komen verkleed toe en brengen attributen mee. We hadden zelf ook gratis kransen en kleine vlaggetjes uitgedeeld.”