Meer dan 150 mensen wandelen voor Glenn en tegen cyberpesten, vijf jaar nadat 15-jarige jongen uit het leven stapte: “Wat er is gebeurd, mag niet vergeten worden”

Glenn De Cooman uit Appelterre stapte op 12 juni 2017 uit het leven nadat er een naaktfoto van hem was verspreid via Instagram. Hij trok die dag zijn loopschoenen aan ‘om te gaan joggen’, maar kwam nooit meer thuis. Glenn was amper vijftien jaar oud. In 2018 en in 2019 organiseerden de ouders en familie van Glenn al een ‘Walk for Glenn’. Door de coronacrisis was het intussen al drie jaar geleden dat de wandeling kon plaatsvinden. Dit jaar werd er voor het eerst in juni gewandeld voor Glenn in plaats van in het vroege najaar, voor het geval corona dan opnieuw zou opduiken. Zo viel de ‘Walk for Glenn’ daags voor de vijfde sterfdag van Glenn. “Het is dubbel. Het is wel moeilijk, maar door de drukte heb ik wel afleiding. Makkelijk is het nooit”, zegt Sandra Spitaels, de mama van Glenn. “Het wordt niet beter. Het gemis wordt net groter. We moeten ermee proberen te leven voor de rest van ons leven. Er zijn vandaag lotgenoten aanwezig, mensen die ook een kind hebben verloren en we horen bij hen hetzelfde. Ook al denken mensen dat het na verloop van tijd wel beter wordt, dat is niet zo.”