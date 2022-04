Mario Penne is Belgisch kampioen Berglopen, twee jaar nadat noodlot toesloeg: “Bewijs dat je nooit mag opgeven”

Vorig jaar, een jaar na zijn operatie, haalde hij al zilver en werd hij voor de tweede keer vice-Belgisch kampioen berglopen. Deze keer haalde hij het hoogste schavotje. In februari werd hij ook al provinciaal kampioen op de 1.500 meter. “De zware trainingen in Raspaillebos hebben hun vruchten afgeworpen”, vertelt Mario. “Ik was goed in vorm de laatste weken. De wedstrijd zelf vond plaats in helse weersomstandigheden: sneeuw, hagel en natte ondergrond maakte het op de elf kilometer bijzonder lastig. Pas tijdens de tweede wedstrijdhelft sloeg de motor aan.” Mario is heel tevreden over zijn prestatie. “De cirkel is rond: na enkele zilveren en bronzen medailles in atletiek, behaalde ik eindelijk het goud.” Vooral het feit dat hij twee jaar geleden nog voor zijn leven vocht, door een hersengezwel en hersenabces met epilepsieaanvallen, maakte het extra bijzonder. “Het is een bewijs dat je nooit mag opgeven”, besluit Mario.