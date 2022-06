Mario Penne behaalt brons op Belgisch kampioenschap Trial: “Toen ik finishboog voor me zag, viel alle emotie van de voorbije jaren van me af”

Trail Running is hardlopen door de natuur over onverharde paden. De wedstrijd in Aywaille zou tot de zwaarste in België behoren, met zijn 35 kilometer en 1950 hoogtemeters. Mario werd begin april al Belgisch kampioen berglopen bij de masters, twee jaar nadat dokter bij hem een hersengezwel hadden ontdekt, hij voor zijn leven vocht en hij een zware revalidatie onderging. Vorige zaterdag haalde bij dus brons op het BK Trail.

“Vijf weken geleden moest ik mijn opbouw naar deze wedstrijd afbreken door coronabesmetting”, vertelt Mario. “Bij de start ging het er meteen snel aan toe. Ik voelde me prima en had niet het gevoel dat ik te snel liep, maar voorbij de tweede drankpost sloeg na 21 kilometer de kramp in mijn been. Opgeven staat niet in mijn woordenboek en ik wou de finish halen op karakter. Onderweg kreeg ik de hulp van concurrenten die me zouttabletten en drank toestopten. Je kan niet geloven hoe gelukkig ik was toen ik de finishboog voor me zag. Alle emotie van de voorbije jaren viel van me af. Ook onderweg spookte alles door me heen. Ergens was ik enorm ontgoocheld, maar achteraf bleek ik derde te zijn in mijn categorie met Belgische licentie en behaalde ik brons op deze zware omloop (negende algemeen). Mijn lichaam heeft enorm afgezien, maar ik kijk nu uit naar komend weekend waar ik in Brugge deelneem aan het BK op de piste.”