Marc (70) is 50 jaar prins Casimir en nog actief in Prinsencaemere: “Vroeger werd je geen prins zonder bewijs van goed gedrag en zeden”

Bestuurder onder invloed knalt tegen geparkeerd voertuig op expresweg

Op de Expresweg in Denderhoutem is in de nacht van zondag op maandag een bestuurder met zijn wagen tegen een geparkeerd voertuig aangereden. Het geparkeerde voertuig was in panne gevallen. De bestuurder was onder invloed en moest zijn rijbewijs afgeven.