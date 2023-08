Man (48) kritiek na zware vechtpartij aan Carrefour in Ninove: verdachte gearresteerd

Drie jongeren slaan David (47) kaakbeen­breuk in Dender­leeuw: “Hij vroeg gewoon om niet op voetpad te fietsen”

David Van Petegem (47) uit Denderleeuw is gisterenavond in het ziekenhuis beland nadat hij rake klappen kreeg van drie jongeren aan de Delhaize in Denderleeuw. Kort voordien werd David aangereden door een van de jongemannen toen die met de fiets op het voetpad reed. “Hij zei daarop dat de jongen op straat moest fietsen. Even later werd hij aangevallen en in elkaar geslagen", zegt zijn vriendin Pascale De Brabanter.