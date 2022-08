Mama van Glenn is mede-begeleider van praatgroep Ouders Van een Overleden Kind: "Iedereen is welkom op herdenkingsviering”

“De groep werd in 2007 opgericht door Martine Van Damme nadat ze haar sterrenkindje verloor en er weinig of geen hulp was in de streek”, vertelt Sandra. “Na wat er met Glenn is gebeurd, was ik op zoek gegaan naar waar ik terechtkon om te praten. Zo ontdekte ik de groep. Vorig jaar werd mij dan gevraagd om mede-begeleider te worden. OVOK Zottegem is een zelfhulpgroep voor ouders die een kind verloren hebben, ongeacht om welke reden of hoe oud. We zijn geen professionelen, maar allemaal lotgenoten. We houden elke maand één vrijdag een praatavond, behalve in de verlofperiode. Die is enkel bedoeld voor ouders van een overleden kind. Daarnaast organiseren we ook herdenkingswandelingen, wereldlichtjesdag, workshops bloemschikken en relaxatie... en op zaterdag 27 augustus is er een herdenkingsviering voor overleden kinderen waarop ook andere familieleden, vrienden,... meer dan welkom zijn. Er wordt ook een aandenken gemaakt voor elk kind of als mensen een liedje willen spelen of een tekst willen voorlezen, mag dat ook. Het is wel belangrijk dat ze zich vooraf inschrijven. Er is nadien nog een gezellig samenzijn met een dessertenbuffet in onze zaal.”