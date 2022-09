Maatregelen tegen overlast van padel in Lebeke in de maak, maar stad wacht op Vlaamse regelgeving

Buurtbewoners klagen al een hele tijd over parkeer- en geluidsoverlast in de wijk Lebeke door de padelvelden die er kwamen. De stad ging al in overleg met de buurt en oppositieraadsleden Guy D’haeseleer (Forza Ninove) en Karolien De Roose (N-VA) vroegen op de gemeenteraad naar een stand van zaken. Schepen Katie Coppens (Samen-Vooruit) vertelde dat de provincie in opdracht van de stad een geluidstudie had uitgevoerd. “Er ontbreekt echter een juridisch kader om de klachten over geluidsoverlast te meten: er zijn geen normen omtrent padel”, aldus Coppens. “Toch was de conclusie van de provincie dat het raadzaam is dat er een oplossing wordt gezocht met een geluidsmuur of dat er ingrepen moeten gebeuren om het geluid tegen te houden voor de woningen en dat de club zich moet laten begeleiden door een erkend deskundige om dit uit te voeren.”