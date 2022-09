Maarten en Steven Michiels stellen hun schapenhouderij open op 'Dag van de Landbouw’

Maarten en Steven Michiels kochten in 1999 hun eerste schapen. Gaandeweg groeide hun kudde en na enkele tussenstappen kwamen ze in Appelterre terecht. In 2017 bouwden ze een nieuwe moderne stal, waar hun schapen in de winter kunnen genieten van alle dierenwelzijn en rust. Jaarlijks verwachten ze zo’n 800 lammetjes. Zodra het weer het toelaat, lopen de ooien en lammetjes in de weide. Doordat de ooien zo maximaal profiteren van het verse voorjaarsgras, produceren ze voldoende melk om hun lammeren te laten groeien. Nadat ze drie à vier maanden genoten hebben van deze melk, worden de lammeren nog afgemest met ruwvoeders en granen die Steven en Maarten zelf telen. Ook de krachtvoeders voor de schapen maken ze met granen van hun akkers, die in samenspraak met een lokale molenaar tot een evenwichtig rantsoen gemengd worden. Doordat Steven en Maarten de schapen altijd zelf behandelen en transporteren, beperken ze de stress voor de dieren tot een minimum. Wekelijks is er op de boerderij een afhaalmoment en elke zondag staan ze op de boerenmarkt in (Hof ten Henne in Iddergem.