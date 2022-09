Ludieke hondenkoers komt voor 97ste keer naar Appelterre tijdens kermis

De hondenkoers is een aloude traditie in Appelterre naar aanleiding van de kermis. Honden en baasjes zetten hun beste beentje voor -of doen een poging tot- op een gesloten omloop in de Wilderstraat. De eigenaars mogen hun dier vanaf het midden van de omloop begeleiden naar de eindmeet. Ook dit jaar kunnen alle soorten honden vrij deelnemen. De honden worden onderverdeeld in verschillende categorieën, van klein tot groot. De hondenkoers start om 16.30 uur. Deelnemen is gratis. Inschrijven kan ter plaatse in de Wilderstraat vanaf 15.30 uur. Om 18.30 uur start er ook een loopkoers voor kinderen (voor miniemen tot 10 jaar en kadetten tot 14 jaar), met aansluitend de traditionele tabaksworp. Er is ook kinderanimatie.