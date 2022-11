Losse groepen kunnen zich tot 2 december inschrijven voor carnavalsstoet 2023

Snel zijn is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt. Enkel de eerste veertig ingeschreven groepen - in totaal - mogen deelnemen. Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier te mailen naar evenementen@ninove.be of het via de post te sturen naar de dienst evenementen, Oudstrijdersplein 6, Ninove. Alle deelnemingsvoorwaarden zijn te vinden in het reglement. Dat is te bekijken op www.ninove.be/carnavalsreglement-losse-groepen.