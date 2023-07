Lichaam van 84-jarige vrouw aangetroffen in Dender, alles wijst op wanhoopsdaad

In de Dender aan de Desiré De Bodtkaai in Ninove is zondagochtend het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen in het water. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten, alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad laat het parket weten.