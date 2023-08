LEVENSVERHAAL. Voormalig gemeenteraadslid Georgette De Kegel (86) overleden: “In politiek was ze keihard, maar ze had peperkoeken hart”

Georgette De Kegel is afgelopen maandag overleden. Ze is 35 jaar lang gemeenteraadslid geweest in Ninove en zetelde in de jaren 70 ook nog enkele jaren in de kamer van volksvertegenwoordigers. Georgette De Kegel was Vlaming in hart en nieren en stond gekend als iemand die altijd zei wat ze dacht.