Lennox vzw schenkt 3.000 euro opbrengst van Legends Live XL aan Okegemse basisschool

“Vorig jaar lieten we al weten dat we een deel van onze opbrengst aan het goede doel wilden schenken”, vertelt voorzitter Stefaan Engels. “Dat was niet gelogen, maar na onze eerste editie ontbrak het ons aan een overschot aan financiële middelen om iets weg te schenken én nog voldoende werkingsbudget over te houden. We hebben dus een jaartje gespaard en daar zijn we nu blij om. Enkele weken voor het evenement kwamen we in contact met juf Els. Haar verhaal op sociale media over hoe het de school ontbrak aan middelen om een nieuwe kleuterklas in te richten, raakte ons.”

Het goede doel was dus snel gekozen. “We organiseerden nu voor het tweede jaar op rij een evenement in het centrum van Okegem”, zegt penningmeester Koen Van Isterdael. “Dat veroorzaakt overlast voor de inwoners. Er was snel unanimiteit binnen het bestuur om de school als goed doel te kiezen om zo iets terug te kunnen geven aan Okegem. We beseffen ook de belangrijke rol van basisscholen in onze maatschappij. Dat we zo’n mooi bedrag kunnen schenken, is overigens te danken aan de vele gulle sponsors, de vele bezoekers en al onze medewerkers. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.”

De organistoren blikken tevreden terug op Legends Live XL. “Dagenlang hielden we de weerberichten en radars nauwlettend in de gaten”, vertelt secretaris Tom Vierendeels. “Ook weerman Ruben Peelman uit Affligem hield ons op de hoogte. Maar zowat elk uur wijzigde de voorspelling. Maar uiteindelijk hebben we alleen bij de opbouw de regen moeten trotseren en druppelde het alleen nog bij onze eerste band. Nadien bleef het droog en kwam de zon zelfs even piepen. Dat was ons geluk, al ontvingen we dit jaar een honderdtal minder bezoekers tegenover vorig jaar. Toch is er nagenoeg evenveel gedronken (lacht). We zijn iedereen dan ook dankbaar die Legends Live XL voor een tweede keer mogelijk maakte en dankzij wie we nu de school kunnen steunen.”

Volledig scherm Lennox vzw heeft 3.000 euro overhandigd aan het Hartencollege Basisonderwijs Okegem. © rv

