Lennox vzw houdt zaterdag tweede editie van hardrock- en metalfestival Legends Live XL in Okegem: “We willen dit jaar met deel van opbrengst lokale basisschool steunen”

De eerste editie van Legends Live XL lokte vorig jaar ongeveer 350 bezoekers. Daar waren de organisatoren van Lennox vzw blij mee voor een eerste editie. De vereniging is intussen nog uitgebreid met twee extra medewerkers. “Vorig jaar hebben we gemerkt dat we, gezien de drukte en het vele werk dat er kwam bij kijken, nog wat helpende handen konden gebruiken”, klinkt het bij de organisatoren. Met het uitgebreide team hopen ze het dit jaar minstens evengoed te doen qua opkomst. “Al hadden we vorig jaar wel het geluk dat we vrijwel alleen stonden op de festivalkalender. Dit jaar is dat wel anders: nu is de kalender verzadigd. We zagen al verschillende organisatoren van andere festivals afhaken, maar dat zijn wij niet van plan. De mensen waren eerst wat afwachtend, maar nu de weersvoorspellingen er vrij goed uit zien, loopt de voorverkoop alvast vlot.”

Talent uit de streek

Waar er vorig jaar vijf bands op het podium stonden, zijn dat er dit jaar zes. “We hadden besloten om dit jaar meer bands te laten komen met eigen nummers. Tribute bands zijn er met hopen en spelen tegenwoordig overal. Van de zes bands die op ons podium staan, komt er veel talent uit de streek. ‘The Evil Pony’s, uit het Meetjesland, openen om 15.15 uur. Daarna is het de beurt aan Solitude Within, waarvan de zangeres en gitarist uit Okegem komen. Zij brengen symfonische metal met op fantasy geïnspireerde teksten. Vervolgens bestijgt Scavenger - met zangeres uit Aalst en bassist uit Appelterre - het podium, gevolgd door Fireforce. Met ‘Experienced?!?’ halen we een explosie van energie uit Aalst naar Okegem en afsluiten doen we met de lokale toppers van coverband ‘Eternal Run For Cover’, de enige groep die geen eigen nummers brengt, met onder andere Bram Van Den Berghe (Bram & Lennert/Niels Destadsbader) en Tim Toegaert (Fleddy Melculy/Willy Sommers/Janez Detd).”

Goede doel

Het is de bedoeling om een deel van de opbrengst van het festival te schenken aan een goed doel. “Vorig jaar waren we dat ook al van plan, maar toen is het niet gelukt door de financiële situatie van onze net opgestarte vzw. Om nog voldoende werkingsbudget over te houden, was het jammer genoeg niet mogelijk om een goed doel te steunen. Dit jaar moet dat wel lukken als deze editie opnieuw een succes wordt. Het goede doel ligt nu al vast: We willen een deel van de opbrengst schenken aan de basisschool van Okegem, onderdeel van het Hartencollege. Ze zouden daar graag een extra kleuterklas inrichten zodat de klassen niet te groot worden, maar hebben daarvoor meubilair nodig. Met Lennox willen we hier graag bij helpen.”

Legends Live XL vindt op zaterdag 24 september vanaf 15 uur plaats op Okegem-Dorp. Tickets kosten 15 euro en zijn online te verkrijgen via www.lennoxvzw.org en dit jaar is er ook een fysieke kaartenverkoop via Legends Café en Café Sportlokaal in Okegem, De Rio in Ninove, De Fles in Haaltert, De Veerlesten in Liedekerke en De Rialto in Denderhoutem. Ook aan de ingang zijn er kaarten te verkrijgen tot zolang de maximale capaciteit niet is bereikt.

Volledig scherm De leden van Lennox vzw, de organisatoren van Legends Live XL op Okegem-Dorp. © Claudia Van den Houte

