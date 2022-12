Leerlingen en leerkrachten GO! Atheneum Ninove zamelen winterkleren in voor minderjarige vluchtelingen

Het initiatief voor de actie komt van geschiedenisleraar Simon De Belie: “Het is de tweede keer dat we deze grote sharing is caring-inzamelactie organiseren. Ik heb een oproep gestuurd naar onze leerlingen, hun ouders en het lerarenkorps van het atheneum. We zochten warme jassen, truien, sjaals en mutsen. Net zoals in 2020 werd de inzamelactie een enorm succes. De inkom van ons secretariaat werd helemaal overstelpt met zakken kleren”, vertelt De Belie. De ingezamelde kleren gaan naar een Brussels opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers. “Met onze actie toont de Ninoofse jeugd zich van zijn warmste kant. We zijn solidair met de meest kwetsbaren: jonge gasten die zonder ouders in België opvang zoeken, op de vlucht voor oorlog en geweld”, aldus De Belie nog.