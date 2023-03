Landelijke Nederhasselt verkennen tijdens toeristische wandeling

Het landelijke Nederhasselt, met vergezichten en open ruimte bij de vleet, wordt op zondagnamiddag 12 maart al wandelend verkend. Er wordt ook even de grens overgestoken tussen de toeristische regio’s Scheldeland en de Vlaamse Ardennen met de Buysesmolen in Sint-Antelinks in het vizier. Het traject loopt kabbelend verder langs ‘wandelkasjkes’ en rustige veldwegen. Behalve de molen zijn het witte Sint-Amanduskerkje, hier en daar een kapel of een hoeve de enige en dus belangrijkste monumenten op de tocht.

De wandeling start om 14 uur aan de Sint-Amanduskerk in de Beekstraat in Nederhasselt. De afstand bedraagt ongeveer 9 kilometer. Deelnemen is gratis, vooraf inschrijven is niet nodig. De wandeling is niet geschikt voor rolstoelen of kinderbuggy’s. Rubberlaarzen of stevig schoeisel is aan te raden. Meer info via www.ninove.be/toeristische-activiteiten.