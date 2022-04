Laatstejaars Hartencollege fietsen in twee dagen naar Oostduinkerke en zamelen geld in voor Oekraïne

Een honderdtal zesdejaars zijn donderdagochtend aan de school vertrokken voor een tweedaagse fietstocht. “We houden elk jaar met de zesdejaars een fietstocht naar aanleiding van de sportdag”, vertelt Lander Tijtgat, sportleerkracht in de derde graad. “Normaal zijn er twee aparte fietstochten voor jongens en meisjes. Vroeger was enkel de fietstocht voor meisjes verspreid over twee dagen. Zij fietsten de eerste dag van Ninove naar Gent en de tweede dag van Gent naar Knokke. De jongens deden alles op één dag. Omdat zij het niet eerlijk vonden dat de meisjes in Gent mochten overnachten en zij niet, hebben we beslist om er voor iedereen een tweedaagse fietstocht van te maken. Vandaag, donderdag, fietsen ze van Ninove naar Kortrijk (75 km), waar ze in een jeugdherberg overnachten, en vrijdag van Kortrijk naar Groenendijk in Oostduinkerke (82 km), dichtbij Nieuwpoort.”