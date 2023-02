Kunstenaar David Van Der Smissen zorgt voor carnavalssfeer in Carrefour Hypermarkt

David Van Der Smissen is in Ninove vooral gekend door zijn karikaturen en is ook één van de kunstenaars die op vraag raamtekeningen aanbrengen op de etalages van de handelszaken in Ninove in de aanloop naar carnaval. “De huidige CEO van Hypermarkt Carrefour Ninove nam contact met me op. Hij wou de winkel nog meer carnaval laten uitstralen, omdat Carnaval Nienof zo belangrijk is voor vele mensen hier”, vertelt David. “Voor raamtekeningen was hij te laat. Daarom hielp ik hem gratis uit de nood met tekeningen rond Carnaval Nienof die ik de laatste jaren schetste. Het zijn ideeën en kleurschetsen die ik maakte. Ze werden vergroot en uitgeprint, zodat ze nu te bewonderen zijn in de Hypermarkt Carrefour in Ninove.”