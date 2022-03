'Krasjelpaal' markeert hoogste punt van Ninove: “Hopelijk vinden vele Ninovieters hier lichtpuntje en plek van rust”

Meerbeke/NeigemIn het Neigembos werd er woensdag een ‘krasjelpaal’ geplaatst op het hoogste punt van Ninove, 89 meter boven de zeespiegel. De markeringspaal komt er op initiatief van Jeroen Van Assche. Hij diende het voorstel in via het burgerparticipatieplatform ‘100 x 100 en je telt mee’.

“Tijdens de coronacrisis ben ik veel gaan wandelen en op deze plek kom ik al van kindsbeen af”, vertelt Jeroen Van Assche. “Dit is mijn favoriete plekje in Ninove. De noordrand van het Neigembos geeft een prachtig uitzicht. Als je via de Natteschoot het bos binnenwandelt, zie je in één oogopslag zowel de kerk van Meerbeke als de abdijkerk van Ninove staan. Ik diende het voorstel voor de krasjelpaal in via ‘100 x 100 en je telt mee’ en dat haalde op een week al de nodige 100 stemmen.”

Van Assche werd gecontacteerd door de stadsdiensten om zijn voorstel uit te werken. Het Agentschap voor Natuur en Bos moest daarvoor wel toestemming geven. “Het Neigembos is natuurgebied en je kan daarin natuurlijk niet zomaar alles doen, maar aangezien dit weinig impact heeft op de natuur, zijn we erin meegegaan”, zegt boswachter Björn Deduytsche. Het ontwerp van Jeroen Van Assche werd uitgevoerd door Joris Bellemans, een lokale houtbewerker en oud leerkracht houtbewerking.

Van Assche is blij met de uitwerking van de ‘Krasjelpaal’. “Voor veel wandelaars kan deze ‘Krasjelpaal’ een lichtpuntje zijn. Exact twee jaar na de eerste lockdown en de pandemiecrisis zitten we nu ook in een oorlogscrisis. Hopelijk vinden veel wandelaars hier wat ontspanning om hun zorgen en problemen wat te vergeten, ook al is het maar voor even. Het Neigembos is natuurlijk sowieso een stille en vredige plek.”

Uitkijktoren

Hij had ook nog een uitkijkpost voorgesteld aan de rand van het bos, maar dat bleek moeilijk te realiseren. “De Nellekensberg en bij uitbreiding Neigembos, is letterlijk en figuurlijk het kruispunt van drie toeristische regio’s: de Dendervallei, de Vlaamse Ardennen en het Pajottenland. Ninove moet deze troef veel beter uitspelen”, vindt Van Assche. Daarom stelt hij nog voor om bovenop de oude bunker die wat verderop staat, een restant van de KW-linie of de ‘ijzeren muur’, een stalen uitkijktoren te realiseren. “Een mooie verwijzing naar die ‘ijzeren muur’, waarvan sommige onderdelen door de Duitse bezetter aan de Denderkaai in Ninove verscheept werden naar de stranden van Normandië.”

Volledig scherm In het Neigembos werd er een ‘krasjelpaal’ geplaatst op het hoogste punt van Ninove, 89 meter boven de zeespiegel. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm In het Neigembos werd er een ‘krasjelpaal’ geplaatst op het hoogste punt van Ninove, 89 meter boven de zeespiegel. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm In het Neigembos werd er een ‘krasjelpaal’ geplaatst op het hoogste punt van Ninove, 89 meter boven de zeespiegel. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm In het Neigembos werd er een ‘krasjelpaal’ geplaatst op het hoogste punt van Ninove, 89 meter boven de zeespiegel. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm In het Neigembos werd er een ‘krasjelpaal’ geplaatst op het hoogste punt van Ninove, 89 meter boven de zeespiegel. Initiatiefnemer Jeroen Van Assche (links op de foto) mocht zelf meehelpen met het plaatsen van de paal. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm In het Neigembos werd er een ‘krasjelpaal’ geplaatst op het hoogste punt van Ninove, 89 meter boven de zeespiegel. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm In het Neigembos werd er een ‘krasjelpaal’ geplaatst op het hoogste punt van Ninove, 89 meter boven de zeespiegel. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm In het Neigembos werd er een ‘krasjelpaal’ geplaatst op het hoogste punt van Ninove, 89 meter boven de zeespiegel. © Claudia Van den Houte