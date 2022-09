Krasj gaat van start en toont opnieuw kunst op bijzondere locaties: Inkijk in klooster van Heilige Harten-zusters dat dit najaar verdwijnt

NinoveDe zesde editie van Krasj, het tweejaarlijkse actuele kunstenparcours, is dit weekend van start gegaan. Veertien beeldende kunstenaars stellen vijf weekends lang werk tentoon op zeven verschillende locaties in het Ninoofse stadscentrum. Daar zijn opnieuw enkele bijzondere locaties bij.

De start- en aankomstplaats is bijvoorbeeld het leegstaande kloostergebouw van de Zusters der Heilige Harten in de Burchtstraat. Je ontdekt er heel wat actuele kunst en tegelijk krijg je een unieke inkijk in het klooster. “Het is voor ons als stad steeds een hele zoektocht om geschikte en diverse locaties te vinden”, zegt schepen van Cultuur Henri Evenepoel (Open Vld). “Een aantal panden zijn stadseigendom en hebben al meermaals dienst gedaan voor Krasj, zoals het oud-stadhuis, de Koepoort, de Liberale Kring en het industrieel gebouw Moeremans. Maar elke keer slagen we er als stad ook in om verrassende privépanden open te stellen. Ik denk daarbij in het verleden aan het leegstaande postgebouw, het voormalige RTT-gebouw, de maalderij Prové en café Passage.”

“Dit jaar is onze absolute blikvanger het voormalige kloostergebouw met kapel die de overblijvende zusters in het najaar van 2021 verlaten hebben. Het klooster werd doorheen de jaren slechts zelden opengesteld voor het grote publiek, maar nu het leegstaat, durfden we het aan om de vraag de stellen aan de zusters en het bestuur van het Hartencollege. Dit was een unieke opportuniteit vermits, behalve de kapel, het klooster dit najaar wordt afgebroken om nieuwe mogelijkheden te bieden voor het onderwijs in Ninove.”

Het thema van Krasj dit jaar is ‘de (on)mogelijke ontmoeting’. Dat werd gekozen door kunstenaar en curator Ante Timmermans, afkomstig uit Meerbeke. Hij selecteerde de 14 kunstenaars die op zeven locaties in Ninove werk tentoonstellen. ‘KRASJ-6' vindt nog tot en met 2 oktober elke zaterdag en elke zondag plaats in het centrum van Ninove. Meer info via www.ninove.be/krasj.

Volledig scherm Krasj 2022 in het leegstaande kloostergebouw van de Zusters der Heilige Harten in Ninove. © Claudia Van den Houte

