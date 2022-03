Koninklijke harmonie Sint Cecillia trekt in carnavalsstijl door Appelterre

Naar aanleiding van carnaval Ninove trokken de muzikanten rond in verkleedkledij terwijl ze muziek in de straten brachten. Aan het einde van de optocht werd voorzitter Pierre De Coninck in de kijker gezet voor zijn vele jaren inzet in de harmonie en voor zijn voorzitterschap. Hij stopt na 42 jaar bestuurslid te zijn geweest van de harmonie. De nieuwe voorzitter van Sint-Cecilia Appelterre-Eichem is Gert De Rouck. “Nu ik 65 jaar ben geworden, heb ik de fakkel doorgegeven aan de jongere garde, om jongere mensen een kans te geven", vertelt Pierre, die wel lid blijft. “We nemen normaal elk jaar deel aan kindercarnaval, maar omdat dat niet doorging, besloten we om een optocht te doen door de gemeente. Ons traditionele kledij hebben we achterwege gelaten en we hebben ons in de plaats verkleed.”