Kok Ward deelt recepten om energiezuinig te koken: “Microgolf en airfryer verbruiken minder dan oven”

Ward Van Sevencoten is eigenlijk IT-er, maar volgde in avondschool een kookopleiding en was zes jaar chef-kok in een restaurant in Merelbeke. Hoewel hij sinds de coronacrisis terug in de IT-sector aan de slag is, blijft koken een passie. Door de hoge energieprijzen vond hij een nieuwe uitdaging. “Ik ben bezig met recepten aan het verzamelen en ze te herwerken om zo energiezuinig mogelijk te koken”, vertelt hij. “Daarbij maak ik vooral gebruik van andere technieken. In plaats van de oven te gebruiken, kies ik meer voor microgolf en airfryer. Het is een beetje een combinatie van stomen en koken. Een oven verbruikt immers veel energie. Er wordt vaak een veel te grote oppervlakte verwarmd om iets kleins op te warmen. Terwijl een airfryer eigenlijk ook een soort heteluchtoven is, maar veel compacter, waardoor het eten er minder lang in moet.”

Mensen moeten die dan wel eerst aankopen. “Maar een airfryer kost zo'n 70 euro. Als je hem tien keer gebruikt, heb je hem gezien de huidige energiekosten al terugverdiend. Ik ben de recepten wel aan het herwerken op maat van bijvoorbeeld een airfryer of microgolfoven, want de smaak moet ook goed zitten. Of de gerechten even lekker zijn als met een oven? Absoluut. Er is veel mogelijk. Zo kan je zelfs een ei koken in een microgolfoven. Dat duurt maar 45 seconden of een minuutje als het graag hardgekookt hebt.”

De aangepaste recepten van Ward zullen naast op de Facebookpagina ‘Ge Zijt Van Ninove Als Ge...’ ook verschijnen op www.mijnverstand.be.

Voorbeeld van een recept van Ward:

Eend uit de airfryer

Het doel van dit recept is een klassieker om te vormen zodat je met een minimale hoeveelheid energie, hetzelfde op tafel kunt zetten zonder smaakverlies en haalbaar voor iedereen in de keuken.

300 gram krieltjes voor 4 personen

Arachideolie

1 bakje kerstomaten

150 gram paddestoelen

1 bosje pijpajuinen

2 puntpaprika’s

2 eendenborsten

Zout

Peper

Snijdt het vel van de eendenborsten kruiselings in tot net niet aan het vlees.

Kruid ze rondom met peper en zout.

Bak ze in een pan met anti-aanbaklaag rondom goudbruin.

Plaats ze gedurende 8 minuten in een airfryer op 180°C.

Leg de krieltjes naast elkaar in een kom geschikt voor de microgolfoven.

Prik ze in met een vork zodat ze niet barsten tijdens het garen.

Zet met deksel op de kom in de microgolfoven gedurende 3 minuten op de hoogste stand.

Draai de krieltjes om en plaats ze nog eens 3 minuten in de microgolfoven.

Snijd de paddestoelen in vier.

Halveer de puntpaprika’s in de lengte en verwijder de zaadlijsten, snijdt ze in halve maantjes.

Snipper de pijpajuinen.

Verhit wat olie in een wok.

Roerbak de pijpajuinen eerst en voeg daarna de tomaten, de paddestoelen en de puntpaprika eraan toe.

Halveer de krieltjes en voeg ze bij de groenten.

Kruid af met peper en zout.

Appelsiensaus indien gewenst:

1 el boter

1 el suiker

Sap van 1 sinaasappel

1 sinaasappel

2 dl vleesbouillon

Peper

Zout

Eventueel een scheut Cognac of Mandarin Napoleon

Smelt de boter en voeg er de suiker aan toe.

Laat dit wat karameliseren en blus met de vleesbouillon.

Roer er het sap van de sinaasappel door.

Kruid af met peper, zout en eventueel een scheut cognac of Mandarin Napoleon voor een hartige saus.

Roer er partjes van een sinaasappel door.

