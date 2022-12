KEVA houdt winterconcert in Aspelaarse Sint-Amanduskerk

Dit jaar wordt de harmonie vergezeld door haar eigen jeugdorkest. Onder leiding van Sander Kintaert zorgen de muzikanten voor een stevige dosis sfeer, gezelligheid en muziek. Het concert is volledig gratis en vindt plaats op maandag 26 december om 19 uur in de Sint-Amanduskerk in Aspelare in samenwerking met de stad Ninove. Na afloop zijn de aanwezigen van harte welkom voor een hapje en een drankje in de Mariazaal van de basisschool in Aspelare.