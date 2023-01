Keuken loopt zware schade op na brand op eerste verdieping, bewoners tijdelijk opgevangen

voetbal derde nationale A Leider Voor­de-Appelterre loopt tot vier punten uit na zege in inhaal­match: “Pas eind volgende maand over meer spreken”

Dankzij een nipte maar meer dan verdiende 2-3-zege op het veld van Jong Lede heeft leider Voorde-Appelterre de kloof met eerste achtervolger Tempo Overijse vergroot tot vier punten. In de lastige inhaalmatch speelde de fusieclub een uitstekende eerste helft waardoor de roodhemden tot 0-3 uitliepen. Meteen na de rust leek de thuisploeg terug te vechten, maar de beste kans was nog voor de bezoekers die zo hun titelkansen kracht bij zetten. Over die titel willen ze in Voorde-Appelterre echter voorlopig niks horen.

18:34