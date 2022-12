Kerstman en Kerstvrouw komen woensdag en donderdag langs in Ninia Shopping Center

Wie Ninia die dagen tussen 13 uur en 18 uur bezoekt, kan een leuke kerstverrassing krijgen. Het is een initiatief van het Ninia Shopping Center. Maar ook nadien kun je de kerstman nog veelvuldig spotten in het Ninoofse stadscentrum tijdens ‘Ninove Wintert’, het eindejaarsprogramma van de stad Ninove in samenwerking met Maspoe, dat vorig weekend van start ging. Komende vrijdag 23 december en zaterdag 24 december kan je samen met hem en zijn slee in de lucht vliegen met de ‘Santa Sky Watch’ tussen 13 uur en 21.30 uur en op zaterdag kan je met hem vanaf 12 uur ook op de foto in een grote snowglobe op het Niniaplein. Tussen kerst en nieuw zijn er nog heel wat activiteiten in kerstsfeer. Meer info via www.eindejaarninove.be.