K.V. Eendracht Winnik organiseert opnieuw Winnikfest

Vrijdag zal in het teken staan van de jeugd van de club. Vanaf 16 uur zijn er trainingen in tornooivorm. Aansluitend om 18.30 uur zullen de jeugdploegen voorgesteld worden. Er zullen ook springkastelen aanwezig zijn voor de jeugd. Om 20 uur treden Tim & Jim op en vanaf 22 uur is er nog een live dj. Op zaterdag is er de clubavond met vanaf 21 uur de ploegvoorstelling van de seniorploegen A/B/C. Er zijn vanaf 20 uur optredens van Kate Lane en The VIP Partyband. Vanaf middernacht is er nog een afterparty. Op zondag zijn er wedstrijden van KVE Winnik A en B. Om 18 uur treden De Doorbrekers op. Op vrijdag en zaterdag is er vanaf 18 uur ook een barbecue. Kaarten voor de barbecue zijn tegen 20 euro in voorverkoop te koop bij alle bestuursleden.