Joris is nieuwe 'mister Nienof', 17 jaar na laatste misterverkiezing

Het was al 17 jaar geleden dat de mister- en misses Nienof-verkiezing plaatsvond. De Koninklijke Karnavalraad Ninove blies de verkiezing samen met carnavalsradio Enkaavee nieuw leven in om de Ninovieters al warm te maken voor carnaval Ninove, dat twee jaar bijna stil lag door de coronacrisis. Drie Ninovieters hadden zich kandidaat gesteld: Bram Verckens, Johan Verlé en Joris Van Laethem. Zij moesten een show brengen, proeven en een sketch doen en deelnemen aan een quiz over carnaval Ninove. Joris Van Laethem werd de winnaar. “De helft van de stemmen kwamen van de jury, de andere helft van het publiek”, vertelt Pascal Carael, voorzitter van de Karnavalraad. “De quiz heeft de grootste doorslag gegeven. Daarbij had Joris alle vragen juist en haalde hij dubbel zoveel punten als de andere kandidaten.”

Joris, lid van de Ninoofse carnavalsgroep Van ‘t Alverdrau Donker, won de verkiezing letterlijk op één been. “Ik heb pezen in mijn been gescheurd tijdens het werken aan onze praalwagen. Ik moet nog tot een week voor carnaval revalideren. Ik had niet verwacht om te winnen en was eigenlijk met weinig verwachtingen naar hier gekomen. Ik had wel geluk dat ik door de loting als laatste mocht aantreden, waardoor het publiek al opgewarmd was toen ik mijn twee liedjes bracht. Mijn goede vriend Brent overtuigde me om mee te doen, hij vond het echt iets voor mij. Ik ga nu nog verder revalideren en in het weekend proberen mee te doen met de verschillende carnavalsactiviteiten.”