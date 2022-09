Jordy De Dobbeleer wordt tweede Groen gemeenteraadslid in Ninove

Ninove Stadscen­trum vanaf zaterdag weer ondergedom­peld in actuele kunst met Krasj: “Veertien kunste­naars laten je stilstaan en nadenken op bijzondere locaties”

De zesde editie van Krasj, het actuele kunstenparcours in het stadscentrum, gaat op zaterdag 3 september opnieuw van start. Vijf weekends wordt het stadscentrum ondergedompeld in het werk van veertien beeldende kunstenaars die op verschillende locaties in het centrum tentoonstellen. Het thema dit jaar is ‘de (on)mogelijke ontmoeting’.

10:44