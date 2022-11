Jongeren kunnen stem laten horen via jongerenparticipatieproject Piste

Tijdens verschillende workshops, ondersteund door de jeugdwerkers van Globelink en Habbekrats, krijgen Ninoofse jongeren de kans om hun stem te laten horen over wat hen bezighoudt, over Ninove, wat er goed loopt en wat beter kan. Door jongeren actief te betrekken bij de lokale thematieken wil de stad hen aanzetten om meer deel te nemen aan het leven in Ninove’. Zo zullen (haalbare) ideeën die de jongeren aanreiken voorgelegd worden aan het bestuur. “Jonge mensen hebben vaak een andere kijk op hoe ze onze stad beleven, wat goed is en wat beter kan”, vertelt schepen voor Samenleven Veerle Cosyns (Samen-CD&V). “Ik ben blij dat we hun mening kunnen bevragen dankzij dit project zodat ze zich mee betrokken voelen in het beleid”