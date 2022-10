Jonge fietser (9) zwaargewond na aanrijding met personenwagen

De aanrijding gebeurde omstreeks 8.00 uur deze ochtend in Meerbeke. Een negenjarige jongen werd er op de fiets aangereden door een automobilist en kwam hierbij zwaar ten val. Hij was even in levensgevaar en werd afgevoerd. Hij heeft zware verwondingen opgelopen bij de aanrijding maar zijn toestand is niet langer kritiek. Wat de omstandigheden zijn van het ongeval, is nog niet duidelijk. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De bestuurder van de personenwagen was in shock na het ongeval.