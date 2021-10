Jonge bestuurder schrikt bij het zien van politievoertuig en knalt tegen gevel van woning

Het ongeval gebeurde rond 23.15 uur gisterenavond in het centrum van Ninove. Een jonge bestuurder reed er in het centrum rond toen hij plots in paniek sloeg bij het zien van een politievoertuig. Hij gaf hierdoor meer gas waardoor het mis liep en hij zijn bocht niet kon nemen en tegen de gevel van een woning reed. De voordeur kwam op de sofa terecht in de woning en de bewoners hoorden een luide knal. “Enkele minuten daarvoor zat ik nog in die zetel waar nu de deur ligt", vertelt een van de aanwezigen. “We waren net even naar de keuken gegaan om iets te nemen voor te eten toen we plots de luide knal hoorden", klinkt het.