Jong en oud zijn klaar voor allereerste rusthuisfestival: “Ouderen worden als vips verwend door jeugd”

“Hopelijk heeft iémand de aanrijding zien gebeuren”: bestuurder crasht tegen geparkeer­de auto van Sidney en vlucht weg

Een bestuurder is zondagavond in Denderhoutem tegen een geparkeerde auto geknald en daarna op de vlucht geslagen. “Ik hoop dat iemand beelden heeft of ergens een zwaar gehavend voertuig heeft zien rijden", zegt Sidney, de eigenaar van de aangereden auto. Zijn wagen is wellicht volledig verloren.