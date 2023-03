Johnny Logan verblijft zes dagen in Ninoofs hotel De Kalvaar voor concerten in regio

Vanaf afgelopen dinsdag tot en met vandaag, zondag, logeerde Johnny Logan in De Kalvaar. “In het kader van zijn Unplugged-tour, een akoestische tour met drie muzikanten, heeft hij al opgetreden in Berlare, Liedekerke en Bredene, en treedt hij vanavond (zondagavond, red.) op in Geraardsbergen”, vertelt organisator Jeroen Wiggeleer uit Denderhoutem. “Johnny houdt ervan om in een familiaal hotel te logeren. Hij is de sympathiekste zanger en een wereldster. De meeste concerten waren al maanden vooraf uitverkocht. Ik heb tientallen berichten gekregen. Vooraf, van mensen die me vroegen of het de echte Johnny Logan was, en achteraf heb ik ook vele positieve reacties gekregen. ‘Mr. Eurovision’ was voor zalen van 400 mensen mopjes aan het maken en heeft achteraf voor iedereen tijd gemaakt.”