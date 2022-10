Jeugdraad Voesj verwent jeugdbewegingsleden met ontbijtkoeken en dj op ‘Dag van de Jeugdbeweging’

Leden van Voesj stonden aan het amfitheater van cultuurcentrum De Plomblom met gratis ontbijtkoeken, warme chocomelk en fruitsap voor leden van Ninoofse jeugdbewegingen die in uniform naar school kwamen. Er was ook een dj die voor extra sfeer zorgde. “Dit is het tweede jaar na corona dat we het ontbijt hier aan cc De Plomblom houden, voordien vond het aan het station plaats”, vertelt Cato Verbeken, voorzitter van Voesj. “We kozen voor een andere locatie omdat het hier veiliger is dan aan het station en we hier ook meer in het stadscentrum zitten. Hier hebben we de mogelijkheid om een dj in te huren en kunnen jongeren blijven hangen. Aan het station passeerden ze gewoon even, hier blijven ze langer.”