Jeugddienst organiseert kerstzoektocht ‘Rudy het rendier' in stadscentrum

Oost-Vlaanderen Probeer­abon­ne­men­ten De Lijn in Oost-Vlaanderen dalen met meer dan 21% op twee jaar tijd

De probeerabonnementen die De Lijn gratis aanbiedt aan eerstejaarsstudenten secundair zitten in Oost-Vlaanderen in een sterk dalende lijn. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij de minister voor Mobiliteit. “Als we willen dat meer mensen het openbaar vervoer nemen, dan moeten we jongeren al van jonge leeftijd leren de bus of tram te nemen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Kurt De Loor.

5 december