JDV Computers opent derde winkel in stadscentrum

NinoveJDV Computers heeft zijn derde winkel geopend in het centrum van Ninove, naast zijn vestigingen in in Voorde en Liedekerke.

“Op die manier kunnen we de leegstand van ons centrum tegengaan en kunnen we producten en diensten heraanbieden die recentelijk verdwenen waren”, klinkt het. Bij JDV Computers kan je terecht met computerproblemen, voor de aankoop van een nieuwe laptop of pc, smartphones, tv’s en audio, gsm-reparaties en nog veel meer.

De nieuwe winkel komt in het vroegere pand van Phone Company in de Vuurkruisersstraat. “In samenspraak met Phone Company hebben wij de winkel en activiteiten overgenomen. Wij zullen dezelfde producten en diensten blijven aanbieden, maar pas vanaf begin december. Vandaag kunnen wij bijvoorbeeld nog geen BASE verdelen of simkaarten omruilen. Ook de aankoop van producten op afbetaling is pas mogelijk vanaf begin 2023.”

Klanten zijn elke dag welkom vanaf 9 tot 12 uur en van 12.30 tot 17 uur in de Vuurkruisersstraat 9A in Ninove. Parkeren kan gratis op de ondergrondse parking aan de winkel. Donderdag en zondag is de winkel gesloten.

