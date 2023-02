JazzMADD start voorjaar met Franse chansonbewerkingen door ‘L'Âme Des Poètes’

Ook dit voorjaar staan er elke maand opnieuw jazzconcerten op het programma op verschillende locaties. De voorjaarsconcerten starten in het weekend van vrijdag 3 maart tot en met zondag 5 maart. Het jazztrio L’Âme Des Poètes mag de aftrap geven. Pierre Vaiana (sopraansax), Fabien Degryse (elektrische gitaar) en Jean-Louis Rassinfosse (contrabas) brengen bewerkingen van Franse chansons van onder meer Brel, Piaf en Brassens. L’Âme Des Poètes treedt op vrijdag 3 maart om 20 uur op in The Preacher in Geraardsbergen, op zaterdag 4 maart om 20 uur in ‘t Kasteeltje in Denderleeuw en op zondag 5 maart om 11 uur in Theater PACT in Aalst en om 19 uur in Vinnie’s Easy Food Fair in Ninove.