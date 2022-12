JazzMADD sluit najaar af met Knuets-Van Niekerk Quartet

Gitarist en producer Jean Van der Schueren (70) richtte JazzMadd op in 2010 en organiseerde intussen al een 200-tal JazzMADD-concerten. De reeks najaarsconcerten van dit jaar sluit hij af met het Knuets-Van Niekerk quartet. Gitarist Eliott Knuets begon op 6-jarige leeftijd met gitaarspelen. Eerst ondergedompeld in het muzikale universum van rock, werd hij al snel verliefd op jazz. Toen hij pas 16 was, kreeg hij de grote kans om te jammen met Wynton Marsalis tijdens een tour in België. Hij speelde al in Dizzy’s Club in New York een virtuele sessie (Covid), deed een livesessie met het Brussels Jazz Orchestra, was op de opening van het festival Django Folllies 2022, stond op het hoofdpodium van BOZAR en nam in januari 2021 zijn eerste album op samen met andere muzikanten.

Tijdens JazzMADD is het Eliott Knuets/Van Niekerk-quartet (feat. Pierre Antoine De Savoie en wissel met Jonathan Collin) te gast op 16 december om 20 uur in The Preacher in Geraardsbergen, op 17 december om 20 uur in ‘t Kasteeltje in Denderleeuw, en op 18 december om 11 uur in pop-up foyer Theater Pact in Aalst en om 19 uur bij Vinnie’s Easy Food Fair in Ninove. Reserveren via www.jazzmadd.be, 0495/12.14.47 of info@jazzmadd.be.