JazzMadd presenteert 'Les Violons de Bruxelles' op vier locaties

‘Les Violons de Bruxelles’ treedt op vrijdag 6 mei om 20 uur op in Studio Campo in Asbeek (Asbeekstraat 13, in de gewezen woonmolen van Kaat Tilley), op zaterdag 7 mei om 20 uur in ‘t Kasteeltje in de Stationsstraat in Denderleeuw en op zondag 8 mei zowel om 11 uur in Theater PACT in Aalst als om 19 uur in buurthuis De Liberale Kring, Dreefstraat in Ninove.