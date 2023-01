Jaar rijverbod voor zwaar dronken bestuurster die tegen geparkeerd voertuig botst

De vrouw liet zich al een tijd behandelen voor een alcoholprobleem, en mocht even een weekend naar huis. Daar kende ze een zwaar herval en keek ze stevig in het glas. Nadien vertrok ze alsnog met de wagen, maar reed ze al snel tegen een geparkeerd voertuig waarbij de schade aanzienlijk was. De vrouw had op dat moment 2,36 promille in haar bloed en reed ook rond zonder een geldige keuring. De vrouw liet zich behandelen tegen een alcoholverslaving, maar kreeg dat weekend een herval en nam de foute beslissing om terug achter het stuur te kruipen. Voor deze feiten kreeg ze dan ook een strenge straf. Naast het rijverbod moet ze ook een boete van 4.400 euro betalen. Als ze ooit terug wil rijden moet ze ook al haar examens opnieuw afleggen en aantonen dat ze medisch geschikt is om te rijden.